Titel, Triumphe, Emotionen: Der FC Bayern feiert 125. Geburtstag

Der FC Hollywood in den 1990er Jahren

Harte Zeiten folgten in den 1990er Jahren. Mit dem Einstieg der Privatmedien in den Fußball wurden Geschichten abseits des Platzes immer interessanter und die lieferten die Bayern-Stars zur Genüge. Uli Hoeneß öffnete das Trainingsgelände für Journalisten, um den Verein noch nahbarer und populärer zu machen. Besonders der damalige Kapitän Lothar Matthäus hatte einen engen Draht zur "BILD", in der er gerne über Interna in der Mannschaft oder seinen Zwist mit Jürgen Klinsmann sprach. Sowohl Otto Rehagel als auch Giovanni Trapattoni, der nach seiner legendären Wutrede ("Ich habe fertig") den Verein 1998 bei seinem zweiten Engagement endgültig verließ, schafften es nicht, den "FC Hollywood" zu einen.

Das gelang erst Ottmar Hitzfeld, der mit den Münchnern die "Mutter aller Niederlagen" im Königsklassen-Finale 1999 in Barcelona gegen Manchester United erlitt und zwei Jahre später in Mailand gegen den FC Valencia den sehnsüchtig erwarteten vierten Henkelpott nach München holte.

Aus der größten Niederlage wächst der größte Erfolg

In den 2000er Jahren füllte sich die Vitrine der Münchner weiter - und mit dem Umzug in die Allianz Arena stand ein weiterer Meilenstein an. Einen tiefen Einschnitt in die Erfolgsserie gab es jedoch in den Jahren 2011 und 2012. Borussia Dortmund gewann die Bundesliga und den DFB-Pokal. Zudem mussten die Münchner 2012 in der heimischen Arena beobachten, wie der FC Chelsea beim "Finale dahoam" die Champions-League-Trophäe in die Höhe reckte.

Doch diese Niederlage, die sich von der Dramatik mühelos in die Schmach von Barcelona einreihen lässt, hatte beim Team von Trainer Jupp Heynckes den Glauben entfacht, es allen zu zeigen. In der Folgesaison fegte der FCB durch Europa und die Bundesliga und sicherte sich am Ende das Triple. Im Königsklassen-Finale besiegte man im Londoner Wembleystadion den BVB kurz vor Schluss durch einen Treffer von Arjen Robben.

Danach begann die Ära von Pep Guardiola an der Säbener Straße, der beim FC Bayern wohl den ansehnlichsten Fußball jemals spielen ließ. Der Spanier blieb zwar nur bis 2016, in diesen drei Jahren holten die Münchner aber dreimal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal.