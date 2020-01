"Titan rostet nicht": Kahn zurück beim FC Bayern

Bayern-Chef der Zukunft

Es ist die Personalie zum Start 2020: Der Bayern-Chef der Zukunft soll die Mannschaft beim Trainingslager in Katar (4. bis 10. Januar) kennenlernen. Am 19. Januar geht es dann zum Rückrundenstart ausgerechnet in Berlin gegen Hertha BSC und Jürgen Klinsmann. Jener Klinsmann, der nach Kahns Karriereende im Sommer 2008 Bayern-Trainer wurde und der den Torwart-"Titan" beim WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland zum Ersatzmann hinter Jens Lehmann degradierte.

Die ideale Symbiose

Kahn und der FC Bayern - das war von 1994 bis 2008 eine ideale Symbiose. "Ich bin mit dem Verein tief verbunden, er hat mein Leben sehr stark geprägt. Ich habe wahnsinnig viel erlebt, emotionale Momente, Höhen und Tiefen", sagte Kahn vor einiger Zeit. Der Aufsichtsrat stattete ihn noch unter der Führung von Hoeneß mit einem Fünfjahresvertrag aus - ein gewaltiger Vertrauensvorschuss.

Mit "Leidenschaft und Enthusiasmus"

Kahn hat sich, wie zu hören ist, akribisch vorbereitet. Von ihm selbst war wenig zu hören, nur, dass er die "neue Herausforderung" mit "Leidenschaft und Enthusiasmus" angehen wolle. Die Erwartungen sind groß: Er soll das neue Alphatier nach Hoeneß und Rummenigge werden. "Oliver wird uns bereichern", glaubt Rummenigge. Er wird ihn einarbeiten. Und mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der Mitte 2020 auch in den Vorstand aufrücken wird, muss Kahn die Bayern-Mannschaft der Zukunft formen.