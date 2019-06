"Titan" Oliver Kahn ist 50: Torwart-Ikone mit "Biss" und "Eiern"

Acht Mal konnte Kahn mit dem FC Bayern München die Meisterschale hochhalten, sechs Mal reckte er den DFB-Pokal in die Höhe. Im Jahr 2001 hielt er im Champions-League-Finale im Elfmeterschießen den Schuss von Mauricio Pellegrino und sicherte dem FC Bayern München durch diese Parade den Henkelpott. Bis heute ist er Rekordhalter in der Geschichte der Bundesliga: Mit 557 Spielen stand er am häufigsten als Keeper im Kasten. 204 Mal hielt er diesen sauber, auch das ist eine Bestmarke.

Bester WM-Spieler 2002 trotz verlorenem Finale

Von 1993 bis 2006 stand er bei 86 Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft. Im Jahr 1996 wurde er als Ersatztorhüter hinter Andreas Köpke Europameister. Einzig und allein der WM-Titel blieb ihm verwehrt: Im Endspiel der Weltmeisterschaft 2002 gegen Brasilien hatte er einen Schuss höchst unglücklich in Richtung Ronaldo abgewehrt, dem daraufhin der vorentscheidende Treffer zum 1:0 (Endstand 2:0) gelang. Trotzdem wurde Kahn, der das DFB-Team durch seine überragende Leistung in das Endspiel gebracht hatte, als erster Keeper überhaupt mit dem Goldenen Ball als bester WM-Spieler ausgezeichnet.