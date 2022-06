Tischtennis trifft auf Fußball – neuer Trendsport "Teqball"

Schon beim Einspielen nur mit dem Fußball, ohne die eigentliche Platte, wird klar: Wer Teqball halbwegs erfolgreich spielen will, sollte sich sportlich zumindest ansatzweise schon einmal mit einem Fußball beschäftigt haben. Teqball setzt auf Kopfball-Können, aber Fuß, Knie und Schulter dürfen den Ball auch manövrieren.

Teqball kommt aus Ungarn

Teqball gibt es seit 2015. Vor allem im Ursprungsland Ungarn und in Südamerika ist diese Sportart beliebt. Dort gibt es viele Turniere und bereits echte Stars der Disziplin. In Deutschland bahnt sich Teqball erst nach und nach seinen Weg. Vor allem verschiedene Fußballvereine haben sich einen nicht ganz günstigen Teqball-Tisch angeschafft, um spielerisch die Balltechnik ihrer Schützlinge zu verbessern.

Teqball-Platte kostet rund 2.000 Euro

In einem großen Garten in Zirndorf treffen seit fünf Monaten jeden Mittwochabend fünf begeisterte Teqballer. Christoph Müller ist der Gastgeber. Er hat Teqball zuerst im Internet – wo sonst – gesehen und sich schnell eine Platte besorgt. Rund 2.000 Euro kostet sein mobiles Sportgerät, das in großen Teilen einer gewöhnlichen Tischtennisplatte ähnelt und etwa auch genauso groß ist. Der entscheidende Unterschied: Die Platten sind in diesem Fall am Ende deutlich nach unten gebogen.

"Durch die Krümmung springt der Ball höher und weiter von der Platte weg, außerdem haut man sich somit den Fuß nicht an." Christoph Müller, Hobby-Teqballer

Maximal drei Berührungen

Gespielt wird entweder Rundlauf, Einzel oder Doppel. Ein Satz hat zwölf Punkte. Der handelsübliche Fußball darf mit dem Kopf, Fuß, Knie, Brust oder Schulter auf die andere Seite der Platte gespielt werden. Wie beim Volleyball darf der Ball beim Teqball höchstens dreimal berührt werden, bevor er zum Gegner gespielt wird. Ziel ist es, vor allem im Doppel, den Ball so auf der gegenüberliegenden Plattenhälfte zu platzieren, dass der Gegner ihn nicht mehr erreicht.

Eine Teqballplatte kostet etwa zwischen 1.200 und etwa 3.000 Euro, die meisten sind wetterfest. Massive, stehende Tische, die nicht so leicht von einem Ort zum anderen gebracht werden können, kosten schnell mal mehr als 3.000 Euro.

Teqball beim FC Bayern

Aufmerksam auf Teqball wurden viele Neugierige durch ein Youtube-Video des Fußballvereins FC Bayern München. Darin spielen Stars wie Thomas Müller, Manuel Neuer oder Robert Lewandowski den Ball elegant über die Teqball-Platte. Mehr als eine halbe Million Aufrufe hat der Clip. Dennoch, sagt Christoph Müller in Zirndorf, stehe man mit dieser Sportart in Deutschland noch ganz am Anfang. Das werde sich aufgrund des immens hohen Spaßfaktors aber bestimmt bald ändern.

"Das Turnier in nächster Nähe wäre demnächst in Neapel, dann vor allem geht es weiter in Südamerika und Asien. Wenn es die ersten, richtigen Turniere in Süddeutschland gibt, dann wären wir da schon interessiert dran." Christoph Müller, Zirndorf

Übrigens kann man auf der gewölbten Platte durchaus auch ganz passabel Tischtennis spielen, aber mit dem Fußball macht es einfach mehr Spaß. Da sind sich Christoph Müller und seine Sportfreunde definitiv einig.