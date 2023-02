Tischtennis: Top-Team Neu-Ulm droht mit Bundesliga-Ausstieg

Truls Möregardh geht auf ein Knie und streckt die Faust in die Höhe, die knapp 350 Fans springen auf und jubeln. Gerade hat der junge Schwede und Vizeweltmeister sein Match gegen die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll knapp im fünften Satz gewonnen. Es ist das Hinspiel im Champions League Halbfinale zwischen Möregardhs TTC Neu-Ulm und Borussia Düsseldorf. Und es ist die Wiederauflage des Finals im deutschen Pokal, das die Neu-Ulmer etwa einen Monat vorher klar für sich entschieden.

Der TTC Neu-Ulm gegen Borussia Düsseldorf, das ist aktuell so ziemlich das Beste, das der Tischtennissport außerhalb China zu bieten hat. Es ist das Spiel zwischen dem deutschen Serienmeister und Rekord-Champions-League-Sieger aus Düsseldorf und einem Verein, der 2019 noch gar nicht existierte und zu Saisonbeginn plötzlich die halbe Weltelite zusammenkaufte.

Top-Stars Möregardh und Lin Yun-Ju gesperrt

In der Tischtennis-Bundesliga, der TTBL, wird aber erstmal kein Spiel mehr zwischen Möregardh, der aktuellen Nummer sechs der Welt und Timo Boll stattfinden. Denn der Schwede wurde für zehn Spiele gesperrt und muss eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro zahlen. Grund dafür ist ein Einsatz Möregardhs beim schwedischen Verein Eslöv AI BTK am 31. Januar. Die Wechselfrist war am 1. Januar abgelaufen, ein fristgerechter Wechselantrag ging bei der TTBL nicht ein.

Das Gleiche gilt für Lin Yun-Ju aus Taiwan, die momentane Nummer acht der Welt. Auch er stand eigentlich noch beim TTC Neu-Ulm unter Vertrag als er am 11. Februar für den Verein Kinoshita Meister Tokyo in der japanischen T League aufschlug. Und auch er wird für zehn Spiele in der Bundesliga gesperrt und muss 10.000 Euro Vertragsstrafe zahlen.

Pokalsieg durch Vertragsbruch ermöglicht

Das Pikante dabei ist, am 10. Januar kamen beide Spieler noch beim Final Four des deutschen Tischtennispokals zum Einsatz. Neu-Ulm gewann damals im Finale gegen den großen Kontrahenten Düsseldorf mit 3:0. Hätte Möregardh und Lin Yun-Ju fristgerechte Wechselanträge gestellt, hätten Sie bei den entscheidenden Pokalspielen nicht mehr antreten dürfen und auch das Spiel wäre wohl deutlich offener gewesen.

Beide Spieler hatten nach dem Pokalfinale sogar bei der TTBL um eine Auflösung der Lizenzvereinbarung gebeten, um sich nach Ablauf der Wechselfrist noch einem anderen Verein anschließen zu können. Die TTBL lehnte aber mit Verweis auf die gültigen Bestimmungen ab.

Vereinsboss Ebner gibt bewussten Lizenzverstoß zu

Ein Vertragsbruch mit Ansage also, den Mäzen und Vereinsboss Florian Ebener auch zugibt: "Dass sie gegen den Vertrag verstoßen haben, das wussten wir. Wir haben die Verträge vorher auch gecheckt. Wir haben einfach eine andere Interpretation der Verträge über die Konsequenzen." Laut Ebner sei der Lizenzentzug schon die maximale Strafe und eine weitere Bestrafung der Spieler unrechtmäßig.

Er wolle seinen Stars nur die Möglichkeit geben, in einer anderen Liga zu spielen, weil in der Bundesliga vor allem die drei Russen des TTC Neu-Ulm zum Einsatz kommen. Die Starspieler Möregardh, Lin und auch der deutsche Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov sowie das japansiche "Wunderkind" Tomokazu Harimoto, sind vor allem für Pokal und Champions League vorgesehen.

TTBL-Geschäftsführer Stehle: „Unsere Regeln gelten für alle“

Die TTBL wiederum will mit der Strafe zukünftiges Fehlverhalten unterbinden: "Es ist unsere Aufgabe im Sinne aller Vereine, die Integrität und die Stabilität unseres Wettbewerbs zu schützen", schreibt TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle auf Anfrage der Sportschau. "Unsere Regeln gelten für alle – egal ob Top-Star oder Amateurspieler."

Der Mäzen und Vorsitzende der Neu-Ulmer Ebner kritisiert, dass die TTBL kein Zweitspielrecht einführt, mit dem Spieler auch gleichzeitig in anderen Ligen zum Einsatz kommen könnten. "Die Liga wehrt sich ja dagegen. In anderen Ländern ist das überhaupt kein Problem, sonst könnte der Truls [Möregardh, Anm. Red.] ja dort nicht spielen."

Neu-Ulm selbst hatte im November aber noch gegen ein Zweitspielrecht gestimmt, als die Liga über das Thema sprach. "Alle Vereine der Tischtennis-Bundesliga haben sich gegen eine doppelte Spielberechtigung ausgesprochen", bestätigte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle.

Der TTC droht mit einem Austritt aus der Liga

Der Streit über die Strafen für Möregardh und Lin zwischen der TTBL und dem TTC Neu-Ulm droht zu eskalieren. Sogar einen Ausstieg aus der Bundesliga, in die sich der TTC 2019 per Wildcard eingekauft hatte, erwägt Neu-Ulm jetzt.

Bis zum 24. Februar müssen die Vereine eine Lizenz beantragen, wenn sie auch in der kommenden Saison in der Tischtennis-Bundesliga antreten wollen. In Kürze könnte sich also schon entscheiden, ob Neu-Ulm zu diesem Mittel greift.

Champions League Teilnahme wäre trotzdem möglich

In der Champions League könnte der Verein trotzdem antreten, auch ohne regelmäßigen Ligabetrieb. Als Halbfinalist sind die Neu-Ulmer automatisch für die nächste Saison qualifiziert. Nur der Verband, der Deutsche Tischtennisbund DTTB, müsste einer Teilnahme noch zustimmen.

TTBL-Geschäftsführer Stehle würde sich wünschen, dass es nicht dazu kommt, dass Neu-Ulm aus der Liga aussteigt und nur noch in der Champions League antritt: "Ein solches Szenario würde glaube ich allen Beteiligten schaden: Dem Verein, der Liga, aber auch dem gesamten Tischtennissport."