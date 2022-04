Tischtennis: Olympiadritter Ovtcharov wechselt nach Neu-Ulm

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison zumindest in der Champions League wieder für ein deutsches Team aufschlagen. Der Olympiadritte schließt sich für die Europacupspiele dem TTC Neu-Ulm an.