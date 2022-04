Tischtennis: Kolbermoor bezwingt im Viertelfinale Schwabhausen

Fünf Tage, drei Bayern-Derbys - und was waren das alles für enge Spiele: In der Tischtennis-Bundesliga setzt sich der SV DJK Kolbermoor nach drei 5:5-Remis gegen den TSV Schwabhausen durch und steht im Halbfinale. Dort treffen die Oberbayerinnen ab Karsamstag auf den TSV 1909 Langstadt, der in der Hauptrunde Rang zwei belegte.

Schwabhausen schafft drei Comebacks

Am Freitag standen sich die zwei Teams zum ersten Mal in Schwabhausen gegenüber, am Sonntag dann in Kolbermoor - und zum Schluss am Dienstag wieder in Schwabhausen. Immer gewann fünf Partien die eine und fünf Partien die andere Seite. Letztlich hatte Kolbermoor im Entscheidungsmatch am Ende das bessere Satzverhältnis (21:16). "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es in dieses dritte Spiel geht und wir ins Halbfinale einziehen", sagte SV-DJK-Spielerin Kristin Lang zum BR.

Das Quartett aus Lang, Yuan Wan, Svetlana Ganina und Naomi Pranjkovic war ja schon in den Duellen zuvor dem Sieg näher, doch Schwabhausen kam immer wieder zurück - wie auch am Dienstagabend, als nach einem zwischenzeitlichen 1:5 Liu Yangzi, Sabine Winter, Mateja Jeger und Alina Nikitchanka die Abschlusspartien allesamt gewannen.

TSV Schwabhausen - SV DJK Kolbermoor 5:5 (16:21 nach Sätzen)