Bad Königshofen sorgt für Düsseldorfs Play-off-Fehlstart

Der TSV Bad Königshofen hat für einen überraschenden Halbfinal-Auftakt in den Play-offs der Tischtennis-Bundesliga gesorgt. Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und sein Starspieler Timo Boll verlor das erste Halbfinale der Best-of-three-Serie beim unterfränkischen Play-off-Neuling unerwartet mit 1:3.

Düsseldorf unter Druck

Die Düsseldorfer Rekordchampions stehen damit im zweiten Duell am Donnerstag (19.00 Uhr) vor heimischem Publikum unter Erfolgsdruck. Um in einem dritten Vergleich am Sonntag ihre vierte Endspielteilnahme nacheinander noch perfekt machen zu können, müssen die Rheinländer nach ihrer ersten Play-off-Niederlage seit 2020 gewinnen.

Ueda knackt Boll und Källberg

Als "Borussen-Schreck" erwies sich Spitzenspieler Jin Ueda. Der Japaner gewann sowohl das Eröffnungseinzel gegen EM-Rekordsieger Boll als auch das entscheidende Match gegen Düsseldorfs Ass Anton Källberg. Der schwedische Mannschaftseuropameister hatte sich zuvor schon Bad Königshofens Ex-Nationalspieler Bastian Steger geschlagen geben müssen. Düsseldorfs einzigen Punkt holte Europameister Dang Qiu.