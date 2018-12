Tischtennis-Bundesliga: Bad Königshofen bezwingt Werder Bremen

Am Ende gab es stehende Ovationen für Mizuki Oikawa. Der Japaner in Diensten des TSV Bad Königshofen rang in fünf Sätzen den erfahrenen Bastian Steger nieder. Das Ergebnis dieses Tischtennis-Sonntags: 3 zu 1 für die Heimmannschaft. 450 Zuschauer waren begeistert und der TSV Bad Königshofen verbesserte sich in der 1. Tischtennis-Bundesliga auf den achten Tabellenplatz.

TSV-Eigengewächs Kilian Ort mit ersehntem Heimspiel-Sieg

Zuvor hatten Lokalmatador Kilian Ort und Mizuki Oikawa in seinem ersten Spiel des Tages den TSV mit 2 zu 0 in Führung gebracht. Im dritten Spiel verlor dann der 19-jährige Bence Majoros die Nerven und vergab gegen den Bremer Spieler Hunor Szöcs fünf Matchbälle, um schließlich in fünf Sätzen zu verlieren.

Weltklasse-Leistung von Mizuki Oikawa bringt den Sieg

Im vierten Spiel verhalf Mizuki Oikawa dem TSV schließlich mit einer Weltklasse-Leistung zum Happy End - anders als noch im Match gegen Düsseldorf, als die Grabfelder im entscheidenden Schluss-Doppel das Nachsehen hatten. Oikawa sagte nach dem Spiel:

Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich meiner Mannschaft zum Sieg verhelfen konnte. Es waren aber keine einfachen Spiele, für die besondere Taktiken nötig waren, die mir mein Trainer Koji Itagaki aufgetragen hat. Ich denke schon, dass das momentan die beste Form ist, die ich in meiner Laufbahn bisher hatte. Meine Leistungen sind stabiler geworden und schwanken nicht mehr so sehr. Mizuki Oikawa, TSV Bad Königshofen