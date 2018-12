Tipps für den 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf

Das große Torhüter-Desaster

Ein Problem der Nürnberger ist die personelle Situation. Die Franken konnten sich mit ihren finanziell knappen Kassen nach ihrem Aufstieg keinen Großeinkauf leisten. Immerhin holten sie sich mit Christian Mathenia vom Hamburger SV einen Torhüter aus der Bundesliga. Doch Club-Coach Michael Köllner vertraute nach seinen Eindrücken aus der Saisonvorbereitung auf den Aufstiegskeeper Fabian Bredlow. Der konnte aber weder das 0:7 in Dortmund noch das 0:6 in Leipzig verhindern.

Als Köllner daraufhin Bredlow durch Mathenia ersetzte, verloren die Franken zwar gegen Hoffenheim (1:3) und den VfB Stuttgart (0:2). Aber immerhin gelangen auch Achtungs-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg. Ausgerechnet bei der nächsten bitteren 2:5-Niederlage auf Schalke zog sich Mathenia eine Kapsel- und Sehnenverletzung am rechten Knie zu. Bredlow musste wieder in den Kasten und blieb bei der 0:3-Niederlage in München nicht frei von Aussetzern.

Nach zwei langzeitverletzen Abwehr-Stützen fehlt jetzt der Kapitän

Dazu kommen verletzungsbedingte Ausfälle in der Abwehr. Lange musste der Club auf Ewerton und Enrico Valentini verzichten. Die beiden gehörten in der Aufstiegssaison zu den Stützen in der fränkischen Verteidigung. Der Brasilianer konnte nach einem bereits in der Saisonvorbereitung erlittenen Syndesmoseanriss erst am 14. Spieltag in München kurzzeitig eingesetzt werden.

Valentini riss sich im Abschlusstraining für das Spiel gegen Frankfurt eine Sehne im Oberschenkel an und fällt bis Jahresende aus. Die so geschwächte Verteidigung entwickelte sich bis jetzt mit insgesamt 33 kassierten Gegentoren zur schwächsten der Liga. Außerdem fällt im Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auch noch Kapitän Hanno Behrens wegen einer Bauchmuskelzerrung aus. Zumindest Ewerton ist gegen Wolfsburg wieder eine Option.