Tinte trocken: Mané unterschreibt für drei Jahre beim FC Bayern

Über die Ablösemodalitäten ist nichts Genaues bekannt: Ohne Boni soll der Betrag, der an den FC Liverpool fließt, aber weniger als 40 Millionen Euro betragen. Liverpool hatte zunächst knapp 50 Millionen Euro für Afrikas Fußballer des Jahres gefordert, der den Senegal zur WM in Katar führte.

Mané war am Dienstag mit einer Privatmaschine in München gelandet und hatte den Medizincheck hinter sich gebracht, ehe er am Mittwochmittag seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt setzte. Am Nachmittag wird der 30-Jährige offiziell vorgestellt.

Hainer: "Für solch einzigartige Spieler kommen die Fans"

"Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir sind stolz, ihn nach München geholt zu haben", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung des Rekordmeisters zitiert.

Präsident Herbert Hainer sagte: "Sadio Mané ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht. Für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien."

"Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. " Sadio Mané