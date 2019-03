Tina Hermann vom Königssee erneut Skeleton-Weltmeisterin

Hinter Hermann wurde Titelverteidigerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland Zweite, Bronze ging an die Suhlerin Sophia Griebel, die in einem Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden hatte. Nach insgesamt vier Läufen hatte Hermann vom WSV Königssee 0,38 Sekunden Vorsprung vor Lölling. In der 19-jährigen WM-Geschichte der Skeleton-Damen gab es noch nie einen Dreifacherfolg. Dies glückte bisher nur Österreichs Herren bei deren Heim-WM 1991 in Innsbruck.

"Neu-Tschechin" Anna Fernstädt Vierte

Fast hätte es sogar einen Vierfachtriumph gegeben: Auf dem vierten Platz landete nämlich Hermanns ehemalige Teamkollegin Anna Fernstädt, die noch bei den Winterspielen 2018 für den deutschen Verband gestartet war. Danach entschied die Junioren-Weltmeisterin von 2018, die beim RC Berchtesgaden trainiert hatte, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Im Juni des vergangenen Jahres hatte die gebürtige Pragerin dann verkündet, künftig für Tschechien starten zu wollen.

Viertes WM-Gold für Hermann

Für Tina Hermann ist es die insgesamt vierte Goldmedaille bei einer WM. 2015 in Winterberg hatte sie Gold mit dem Team gewonnen, genau wie 2016 in Innsbruck. Dort war sie auch erstmals im Einzel auf Platz eins gefahren.