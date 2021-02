vor 11 Minuten

Tina Hermann holt Gold bei der Skeleton-WM

Die für den WSV Königssee startende Tina Hermann hat bei der Skeleton-WM in Altenberg ihren Titel verteidigt. Die in Bischofswiesen lebende 28-Jährigen verwies ihre Teamkollegin Jacqueline Lölling am Ende auf Platz zwei und holte ihr viertes WM-Gold.