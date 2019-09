Timo Werner will gegen Bayern sein anderes Gesicht zeigen

Neuer und Gnabry kontra Werner: Frotzeleien im DFB-Quartier

Daran will er anknüpfen, und gab dies - noch in Belfast - auch seinem Nationalmannschaftskollegen Manuel Neuer mit auf den Weg: "Ich habe meine Torpause in den zwei Länderspielen gemacht. Jetzt kann man gegen Bayern wieder treffen", sagte er.

Frotzeleien zwischen den RB- und den Bayern-Profis hatten in der DFB-Trainingsgruppe Hochkonjunktur. Der Spielplan will es so, dass nach der EM-Qualifikation die vier vermeintlichen Top-Klubs in der Liga an einem Tag aufeinandertreffen, neben Leipzig und Bayern auch Dortmund und Leverkusen. Noch auf dem Rasen in Belfast hatte sich Bayern-Angreifer Serge Gnabry einen Spruch gegenüber dem Leipziger Torschützen Marcel Halstenberg nicht verkneifen können. "Der Serge kam dann nach seinem Tor zu mir und meinte, am Samstag haue ich euch auch einen rein", verriet der RB-Verteidiger.