"Tiger" Gerland kehrt als Co-Trainer auf Bayern-Bank zurück

Co-Trainer, Nachwuchs-Förderer und Talente-Entdecker

"Tiger" Gerland erarbeitete sich in München als Co-Trainer, Nachwuchs-Förderer und Talente-Entdecker Kultstatus. An der Isar hatte er 1990 als Coach der zweiten Mannschaft angefangen und war bis 1995, von 2001 bis 2009 und in der Saison 2010/11 für die Amateure zuständig. Dort entdeckte er Spieler wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba. "Ich denke, ich habe ein gutes Auge", meinte Gerland zu seinen Scouting-Fähigkeiten.