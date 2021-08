Tierquälerei-Vorwürfe: Reit-Drama um Fünfkämpferin Schleu

Drama auf dem Rücken von Saint Boy: Fünfkämpferin Annika Schleu (Berlin) hat ihren Traum von einer Medaille bei den Olympischen Spielen nach einem völlig missglückten Reiten begraben müssen. Die auf Goldkurs liegende Olympia-Vierte von Rio blieb am Freitag ohne Punkte und fiel auf den 31. Platz zurück.

"Hau drauf, hau richtig drauf!"

Schleu und Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn auf der Tribüne brachen in Tränen aus, zugleich geriet die Sportlerin Schleu massiv in die Kritik. Sie weinte, sie schlug nach dem skandalösen Zuruf von Bundestrainerin Kim Raisner ("Hau drauf, hau richtig drauf!") mit der Gerte, sie rammte die Sporen in das Pferd, doch nichts brachte die panisch wirkende Athletin und den völlig verunsicherten Saint Boy noch in Einklang.

Aufschrei auf Twitter

Raisners Zurufe wurden in den Sozialen Medien zerrissen, auf Twitter trendeten stundenlang #Schleu und #tierquaelerei. Schleu erreichten schon beim Umziehen für den Laser-Run "diverse Hassnachrichten". Die Berlinerin war um Klarstellung bemüht. Eigentlich würden die deutschen Fünfkämpfer "als sehr einfühlsame Reiter" gelten. "Es bricht uns das Herz, dass wir es nicht zeigen können", sagte Schleu: "Ich denke, die Leute können es einfach nicht richtig einschätzen."

Kritik von Isabell Werth

Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth kritisierte den Einsatz von Pferden im Modernen Fünfkampf scharf. "Das hat mit Reitsport nichts zu tun, wie wir ihn betreiben und kennen", sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt. "Das ganze System muss geändert werden." Das Pferd tue ihr leid, betonte die siebenmalige Olympiasiegerin. Die Tiere seien im Fünfkampf "nur ein Transportmittel". Ihr tue aber auch "das Mädchen leid", die Opfer des Systems ihrer Sportart sei, betonte Werth.

Reiterliche Vereinigung: Pferd kein Sportgerät

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und der Deutsche Olympische Sportbund sehen das Problem vor allem beim Weltverband. "Als Fachverband für den Pferdesport sehen wir die Reiterei im Modernen Fünfkampf kritisch", sagte FN-Sportchef Dennis Peiler. "Unser Verständnis der Reiterei liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten." Das Reglement müsse so gestaltet sein, dass Reiter und Pferd geschützt würden.

Dieser Einschätzung schloss sich auch der DOSB an. "Zahlreiche erkennbare Überforderungen von Pferd-Reiter-Kombinationen sollten für den internationalen Verband dringend Anlass dafür sein, das Regelwerk zu ändern", hieß es in einer Stellungnahme. Es müsse so umgestaltet werden, "dass es Pferd und Reiter schützt. Das Wohl der Tiere und faire Wettkampfbedingungen für die Athletinnen und Athleten müssen im Mittelpunkt stehen."

"Warum mein Pferd so verunsichert war, weiß ich nicht"

Statt Jubel herrschte bei den deutschen Fünfkämpfern kollektives Entsetzen. "Warum mein Pferd so verunsichert war, weiß ich nicht", sagte Schleu. Schleu war als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten Saint Boy hatte zuvor schon die ROC-Athletin Gulnas Gubaidullina mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt. Damit Schleu ein Ersatzpferd hätte wählen können, wären vier nötig gewesen. Schleu hielt Rücksprache mit einem Veterinär und holte sich Tipps von der Besitzerin ein. Auf dem Abreiteplatz habe man sich "sehr gut verstanden", erklärte die 31-Jährige: "Es gab keinen Fehler." Noch bevor die Sportsoldatin aber auf den Parcours reiten konnte, blockte das Tier ab. "Ich war kurz davor, abzugrüßen, bevor es losging, weil ich gemerkt habe, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt", sagte Schleu. Stattdessen gingen Bilder um die Welt, die kein gutes Licht auf den Modernen Fünfkampf warfen.