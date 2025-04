Champions-League-Finale: Nur 2.700 Tickets im freien Verkauf

Wer am 31. Mai beim Finale der Königsklasse dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen und Losglück haben. 180 bis 950 Euro kosten die nur 2.700 Tickets, die in der ersten Verkaufsphase für das Champions League-Finale am 31. Mai in München verfügbar sind.

Ab sofort und auch nur noch bis Freitag, 11. April (11.00 Uhr), kann man sich im Ticketportal der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bewerben. "Spätestens Mitte Mai 2025" werden laut Verband die Ausgelosten benachrichtigt. Maximal zwei Tickets können pro Person bestellt werden.

Warum nur 2.700 Tickets?

In der Bundesliga hat die Münchner Arena Platz für 75.024 Fans. Weil in der Champions League keine Stehplätze erlaubt sind, reduziert sich die Kapazität für das mögliche "Finale dahoam" auf 64.500 Sitze. Davon sind insgesamt 38.700 "direkt für Fans und die Öffentlichkeit" bestimmt, wie die UEFA mitteilt. Die beiden Finalteilnehmer bekommen je 18.000 Tickets.

So bleiben nur noch 2.700 Karten im freien UEFA-Verkauf. Diese werden in drei Kategorien für 180, 650 und 950 Euro angeboten. Die günstigste Kategorie 'Fans First' wird den Finalteilnehmern zur Verfügung gestellt und kostet 70 Euro. Bayern München und Borussia Dortmund hoffen auf den Einzug ins Endspiel.

Verkauf für Champions League-Finale der Frauen

Zusätzlich beginnt der Verkauf der Finaltickets der Champions League der Frauen in Lissabon. Diese werden nicht verlost, sondern regulär über die UEFA verkauft. Die Tickets sind für 10, 20 und 40 Euro erhältlich. Allerdings sind die FC-Bayern-Frauen bereits Ende März gegen Olympique Lyon im Viertelfinale ausgeschieden.

Europa- und Conference League

Für das Finale der Europa League in Bilbao müssen Fans 40, 65, 160 oder 240 Euro bezahlen. Aus deutscher Sicht ist Eintracht Frankfurt noch im Rennen, die Hessen treffen im Viertelfinale auf Tottenham Hotspur. Am günstigsten sind die Ticketpreise in der Conference League: Für das Finale in Breslau kosten die Tickets 25, 45, 140 oder 190 Euro.

Während die Chancen auf ein Finalticket für die Champions League nur sehr gering sind, stehen in den anderen beiden Wettbewerben deutlich mehr Karten im öffentlichen Verkauf zur Verfügung: In der Europa League sind es immerhin 11.000, in der Conference League 10.000 Tickets.