Thorsten Fink zu Müller-Pause: "Erst mal nur für zwei Spiele"

Die Nachricht kam überraschend. Thomas Müller soll in der Nationalmannschaft pausieren und wird "bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein", erklärte Hansi Flick. Es "bedeutet nicht, dass er für die EM kein Thema ist", stellte der Bundestrainer klar.

Ex-Bayern-Spieler Thorsten Fink sieht die Entscheidung im Blickpunkt-Sport-Interview entspannt: "Er hat ja jetzt auch anstrengende Tage hinter sich", so der Fußballlehrer. Ein anstrengendes Programm mit WM, Champions League, Pokal und Bundesliga: "Das ist schon kräftezehrend."

Natürlich wäre Müller sicher gerne dabeigeblieben, aber da "braucht er auch mal eine Pause." Und "es ist ja erst mal nur für zwei Spiele." Fink glaubt nicht, dass es für immer ist. Es "kommt natürlich drauf an, was für Leistungen dann noch kommen in der Zukunft. Aber bei Thomas Müller, wenn man ihn so sieht, braucht man sich keine Gedanken machen".

Müller "schon ein ganz großer Spieler"

Für den 55-Jährigen, der bis Anfang November 2022 noch als Trainer beim arabischen Top-Klubs SC Al-Nasr an der Seitenlinie stand, ist Müller mit all seine Toren und Assists, die man von ihm auch international gesehen hat "schon ein ganz großer Spieler."

Wichtig sei, dass es mit dem Spieler abgesprochen wurde und "es nicht die Presse vorher erfährt". Und das hatte Flick im Vorfeld auch gemacht. "Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben", sagte Flick dem kicker. Für Fink ist es deshalb legitim, dass der Bundestrainer zu den anstehenden Länderspielen ein paar Jüngere mitnehmen will. Am 25. März trifft Deutschland in Mainz auf Peru, drei Tage später geht es in Köln gegen Belgien.

121 Länderspielen und 44 Toren

Müller, Weltmeister von 2014, steht aktuell bei 121 Länderspielen und 44 Toren. Bereits im März 2019 war er nach dem WM-Debakel 2018 vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aussortiert worden, das Comeback erfolgte dann im Vorfeld der ins Jahr 2021 verlegten Euro. Bei der Winter-WM in Katar startete Müller in allen drei Vorrundenspielen, blieb aber glücklos.