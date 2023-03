Thomas Tuchel: Vom Nagelsmann-Förderer zum Nachfolger

Am Samstag wurde Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern München vorgestellt. Er tritt die Nachfolge von Julian Nagelsmann an, der kurz zuvor entlassen wurde. "Es ist nie schön. Ich kann mich reinversetzen, dass sich das für Julian sehr, sehr bescheiden anfühlt. Aber es ist nicht meine Verantwortung", sagte Tuchel bei der Präsentation in der Allianz Arena, wo er bald den Platz auf der Trainerbank einnehmen wird, auf dem bis vor kurzem noch Nagelsmann saß.

Einer der begehrtesten deutschen Trainer mit einem Champions-League-Titel auf dem Konto folgt auf den vielleicht talentiertesten Coach im Weltfußball. Die Verfügbarkeit von Tuchel wird bei der Entscheidung der Bayern-Chefs, Nagelsmann zu entlassen, durchaus eine Rolle gespielt haben. Dabei lag es einst an Tuchel, dass Nagelsmann überhaupt Trainer wurde.

Erstes Aufeinandertreffen beim FC Augsburg

Das war 2007 in Augsburg. Beide Männer waren deutlich jünger und standen ganz am Anfang ihrer Weltkarrieren. In der zweiten Mannschaft des FC Augsburg kreuzten sich erstmals die Wege von Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Tuchel war Trainer im Nachwuchsleistungszentrum und übernahm gerade die zweite Mannschaft der Schwaben. Nagelsmann, der als Spieler einen Großteil der Jugend beim FCA verbracht hatte, kehrte vom TSV 1860 München zurück.

Bei den Löwen hatte er ein Jahr voller Verletzungen hinter sich ohne einen Pflichtspieleinsatz. Beim FC Augsburg wollte er wieder angreifen. Doch es kam anders. Nach einer Operation wegen eines Meniskus-und Knorpelschadens beendete Nagelsmann mit gerade einmal 20 Jahren seine Karriere.

Scout Nagelsmann mit Zettel, Stift und Handkamera

Tuchel war es, dem die Idee kam, Nagelsmann - schließlich wurde er bis Saisonende 2007/08 noch vom FCA bezahlt - anderwertig einzubinden: Der Ex-Spieler wurde neuer Scout unter Tuchel. In einer Tuchel-Biografie erinnerte sich Nagelsmann an die skurrilen Anfänge: "Das war witzig", so Nagelsmann. Am Anfang sei er mit seiner heutigen Ex-Frau zu den Spielen der Gegner gefahren: "Sie hat mit der Handkamera gefilmt, und ich habe parallel dazu Notizen gemacht. Zettel, Stift und Handkamera – mehr gab es nicht."