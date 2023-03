Thomas Tuchel: Trainer-Amt bei FC Bayern "Ehre und Auszeichnung"

Tuchel: "Werden nicht alle happy sein"

Um die großen Ziele zu erreichen, wird Tuchel auch die Spieler hinter sich bringen müssen. Der neue Bayern-Trainer erwartet keine einfache Aufgabe: "Es werden nicht alle happy sein. Es ist immer eine große Veränderung, wenn der Cheftrainer geht", sagte der neue Bayerntrainer. Mit Gruppengesprächen und vor allen Dingen "auf dem Trainingsplatz" werde Tuchel versuchen, "Vorfreude zu schaffen."

Tuchel unterschreibt bis Juli 2025 bei FC Bayern München. Eine längere Laufzeit sei zwar diskutiert, doch schließlich nicht umgesetzt worden: "Wenn alle sich wohlfühlen, wird man den Vertrag verlängern. Wenn sich jemand hier auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann spielt auch die Vertragslaufzeit keine Rolle. Ich finde die Laufzeit perfekt und werde versuchen, das Vertrauen zu rechtfertigen", so Tuchel.

Kahn: "Glücklich und froh" über neuen Bayern-Trainer

Seine neuen Chefs nannten Tuchel einen "Top-Mann". Schon am Dienstag, zwei Tage bevor der Trainerwechsel öffentlich wurde, gab es laut Salihamidzic das erste Treffen zwischen Bayern-Führung und dem neuen Trainer: "Danach ging es sehr schnell."

Auch Kahn lobte seinen neuen Angestellten: "Wenn man seinen Werdegang verfolgt, ist das beeindruckend." Die internationale Erfahrung Tuchels - speziell der Umgang mit der Superstar-Truppe bei Paris Saint-Germain - seien ein wichtiges Qualitätsmerkmal gewesen. "Wir sind sehr glücklich und froh, dass Thomas Tuchel unser Trainer ist", sagte Kahn.

Trainerwechsel mitten in der wichtigsten Phase der Saison

Lange Zeit, sich einzugewöhnen hat Tuchel nicht. Am Montag wird er sein erstes Training leiten. Am kommenden Samstag (01. April, 18.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) steht bereits das Spitzenduell gegen Borussia Dortmund an, das über den Meistertitel entscheiden könnte. "Es ist ein Riesenspiel, das ansteht, in der Konstellation nun noch größer für uns. Es ist das Spiel im deutschen Fußball, es hat eine neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand und den Lauf des BVB", sagte Tuchel (49).

Der BVB steht aktuell einen Punkt vor Bayern in der Tabelle. Am Dienstag darauf steht das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg an (4. April, 20.45 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören), bevor es eine Woche später zum Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City geht. "Es ist eine entscheidende Saisonphase", betonte Tuchel. Es gelte, in den kommenden Wochen alles dafür zu tun, um möglichst "alle drei Titel" zu gewinnen.