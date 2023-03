Thomas Tuchel - keine Zeit für "große Wechsel" beim FC Bayern

Mit Spannung wartet Fußball-Deutschland auf Samstag (ab 18.30 Uhr in der Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter): Dann kommt es zum Spitzenspiel des Zweiten FC Bayern gegen Tabellenführer Borussia Dortmund - nur ein Punkt trennt die beiden Vereine. Das Spiel könnte im Kampf um die Meisterschaft acht Spieltage vor Schluss eine Vorentscheidung sein.

Aber es geht nicht nur um das Spiel - in der Münchner Arena wird besonders einer im Fokus stehen: Thomas Tuchel, der neue Trainer des FC Bayern. Mit ihm sollen die hohen Ziele des Rekordmeisters erreicht werden - mit der gleichen Mannschaft, die schon unter dem geschassten Coach Julian Nagelsmann spielte.

Tuchel hat kaum Zeit für Veränderungen

Wird Tuchel gegen Dortmund etwas anders als sein Vorgänger machen? Durch die Länderspiele trat erst am Donnerstag das fast komplette Team zum Training an. Viel Zeit bleibt dem Schwaben daher nicht, große Veränderungen im Team vorzunehmen. Das will er auch nicht, wie er auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz betonte.

"Es ist nicht die Zeit für große Wechsel in der Systematik oder in der Taktik", schilderte Tuchel das Zeitproblem beim FC Bayern. Der 49-Jährige muss also auf dem aufbauen, was ihm Nagelsmann hinterlassen hat.

Was passiert mit Bayerns "Sorgenkindern"?

Doch wie wird es langfristig mit der Mannschaft weitergehen? Was wird aus den "Sorgenkindern" des FC Bayern? Zuletzt zeigten Serge Gnabry und Leroy Sané nicht ihr volles Leistungsvermögen. Weltstars wie Sadio Mané und Joao Cancelo, die mit viel Vorschusslorbeeren an die Isar geholt wurden, haben keinen Stammplatz und wirken unzufrieden.

Nach dem Paris-Spiel soll es zum Eklat zwischen Mané und Nagelsmann gekommen sein. Der Senegalese beklagte sich vor versammelter Mannschaft über zu wenig Spielminuten in diesem wichtigen Spiel.

Tuchel muss also schnellstmöglich die schwankenden Leistungen stabilisieren, sein eigenes System finden und die vielen Topstars bei Laune halten. Bei Paris Saint-Germain ist ihm das bestens gelungen. Mit Stars wie Kylian Mbappé und Neymar kam er zurecht - vor allem, weil sie ihm vertrauten.

Wichtig für Tuchel: Spieler sollen Vertrauen fassen

Deswegen ist sein erstes Ziel, einen Draht zu den Spielern zu finden. Ihm sei bewusst, dass stets nicht alle Spieler "happy" seien mit einem Trainerwechsel. "Am schnellsten fasst man Vertrauen, wenn man gemeinsam auf dem Platz geht", sagte er.

"Es hilft allen, rauszugehen, den Ball zu sehen, das Gras zu riechen und Vorfreude zu schaffen auf Samstagabend." Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern München

Vertrauen können die Spieler auch fassen, wenn sie wissen, welche Rolle ihnen im Spiel zugedacht ist. Zu oft wechselten die Profis unter Nagelsmann ihre Positionen. Bestes Beispiel dafür sind Sané und Gnabry - mal spielten sie im Zentrum, mal auf den Flügeln. Laut "Sport Bild" will Tuchel Sané und Gnabry genauso wie Mané lediglich auf den Flügeln einsetzen, sodass sie dort zu mehr Konstanz finden.

Tuchel - der Taktik-Nerd

Tuchel gilt als Perfektionist, detailverliebt und Taktik-Nerd, der genau weiß, was er tut. Der gebürtige Schwabe ist ein Trainer für den Kopf, nicht für das Herz. Auf diese Weise gewann er mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal (2017), mit Paris St. Germain die französische Meisterschaft (2019 und 2020) und schließlich mit dem FC Chelsea die Champions League (2021) und den Weltpokal (2022).

Der Krumbacher gilt als extrem fokussiert und verbindlich. Pöbelsprüche ("weichgespültes Pack") oder flapsige Bemerkungen ("Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Giesing, sondern beim FC Bayern München") wie von Nagelsmann sind bei Tuchel eher nicht zu erwarten.

Nach "kicker"-Informationen bekam der 49-Jährige für seine professionelle Art in den ersten Tagen beim FCB sowohl von Spielerseite als auch von den Verantwortlichen viel Anerkennung.

Schwere Aufgaben liegen vor Tuchel

Vor Tuchel liegen schwere Aufgaben beim FC Bayern. Er muss sich entscheiden, in welchem System er spielen lässt: Mit der von ihm favorisierten Dreierkette (bei Chelsea gewann er damit die Champions League) oder die - gerade von den offensiven Spielern - favorisierte Viererkette? Der Trainer will erst mit den Spielern sprechen, hat aber eine "Idee davon, was man machen kann". Dabei werde er "nicht alles totreden". Zuletzt probierte es auch Nagelsmann öfter mit drei Mann.

Und dann sind da noch die sportlichen Brocken, die vor ihm liegen: erst das Spiel gegen Dortmund, am Dienstag (2.4.) das Pokal-Viertelfinale beim SC Freiburg und dann die Champions-League-Kracher gegen Manchester City (11. und 19.4.).

Der 49-Jährige glaubt fest an den Erfolg und hält viel von der Mannschaft. "Es ist einer der talentiertesten und der besten Kader in Europa. Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen." Dank der "Ausgangslage, die Julian mit der Mannschaft geschaffen hat, sind wir Ende März noch in der Lage, alle Titel zu gewinnen."