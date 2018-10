Thomas Müller: "Vor zehn Tagen waren wir noch unbesiegbar"

Intern sei nach vier Spielen ohne Sieg zuletzt auch "heiß diskutiert" worden. Der Nationalspieler fordert dazu auf, die sportliche Krise entschlossen und offensiv anzugehen. "Jetzt gilt es, die Situation anzunehmen", so Müller. "Man kann uns da schon glauben: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir wieder die Ergebnisse liefern und die Spielkultur, die vom FC Bayern erwartet wird," sagte der 29-Jährige. "Wir haben auch einen riesigen Anspruch an uns selbst."

"Vor zehn Tagen noch unbesiegbar

Rückblickend erklärt der Oberbayer nach dem 0:3 gegen Mönchengladbach und damit vier Pflichtspielen der Münchner ohne Sieg: "Wir haben die Ergebnisse nicht geliefert und so gespielt, wie wir das selbst von uns erwarten." Der 29-jährige Angreifer wies auch auf die Schnelllebigkeit des Fußballs hin. "Vor zehn Tagen waren wir noch unbesiegbar und die Langeweile in der Republik wurde ausgerufen. Jetzt haben wir eine Phase, wo die anderen an uns vorbeigezogen sind. Das wollten wir nicht so", sagte Müller.

Nach der Länderspielpause wieder "volle Kraft voraus"

Jetzt setzt Müller erst einmal alles auf die nächsten Tage ohne Ligaspiele: "Aus Vereinssicht kommt die Länderspielpause vielleicht zur rechten Zeit, um durchschnaufen zu können, weil der Druck von außen natürlich spürbar ist." Danach ginge es "im Verein wieder volle Kraft voraus. Wir sind hoch motiviert, den Bock wieder in die richtige Richtung umzustoßen."

DFB-Team auch in der Bringschuld

Auch die Nationalmannschaft sieht der Weltmeister nach dem WM-Desaster von Russland weiter in der Bringschuld. Für die Duelle am Samstag (20.45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in St. Denis (20.45 Uhr) gegen Frankreich als Ziel aus: "Wir wollen die Leute wieder begeistern und werden alles in die Waagschale werfen."