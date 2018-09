Thomas Müller vor 100. Champions-League-Spiel

Auf mehr Einsätze in Europas Königsklasse als der 29-jährige Angreifer kommen nur zwei deutsche Fußballer: Philipp Lahm liegt in der Rangliste mit 112 Spielen vor Oliver Kahn (103). Beide Akteure sind nicht mehr aktiv. Angeführt wird die Liste vom spanischen Torwart Iker Casillas vom FC Porto, der vor dem Auftakt der neuen Champions-League-Saison am Dienstagabend mit 167 Partien vor dem zu Juventus Turin gewechselten Portugiesen Cristiano Ronaldo (153) liegt.

Doch Thomas Müller ist dieses Jubiläum eher egal, wie er BR Sport verriet. "Klar, im Rückblick ist es etwas Besonderes, dass man so lange auf Topniveau war. Aber ich hab ja noch ein bisschen was vor. Es geht darum, noch erfolgreich Fußball zu spielen."

"Voll angreifen"

Müller will in seinem 100. Champions League-Spiel voll angreifen. Der vergangene verkorkste Sommer, mit der Halbfinal-Niederlage in der Königsklasse gegen Real Madrid und der Finalpleite im Pokal gegen Eintracht Frankfurt, soll vergessen gemacht werden. "Wir wollen voll angreifen", sagte Müller.

"Wir haben einen neuen Trainer an Bord, der Feuer rein bringt." Thomas Müller