Thomas Müller nach Corona-Zwangspause wieder im Training

Comeback von Serge Gnabry rückt näher

Auch bei Serge Gnabry war bereits im Oktober ein positiver Coronatest aufgetreten, dieser hatte sich jedoch als "falsch positiv" erwiesen. Zuletzt musste der Offensivspieler allerdings wegen eines Muskelfaserrisses pausieren, den er sich im Finale der FIFA Klub-WM zugezogen hatte.

Nach mehreren Aufbaueinheiten trainierte der 25-Jährige am Donnerstag (25.02.2020) erstmals wieder mit der Mannschaft. und könnte zeitnah sein Comeback feiern. Der FC Bayern München spielt in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion) zu Hause gegen den 1. FC Köln.