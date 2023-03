> Sport > Thomas Müller: "Mbappé wird nicht viel Spaß haben"

Am Mittwoch trifft der FC Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain. Im Vorfeld des Achtelfinal-Spiels gab es schon eine klare Kampfansage vom Rekordtorschützen Kylian Mbappé an die Münchner. Die hat Thomas Müller gleich mal gekontert.