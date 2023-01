"War emotional": Müller tritt nicht aus Nationalteam zurück

39 Tage liegt das WM-Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft nun zurück. Nach der Niederlage gegen Costa Rica hatte Thomas Müller einen Rücktritt angedeutet. Sein Monolog am ARD-Mikrofon unmittelbar nach Schlusspfiff, der mit den Worten "Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein", endete, ließ einen Rücktritt aus der DFB-Elf stark vermuten. Einen guten Monat später klingt der Bayern-Profi aber ganz anders:

"Ich war nach dem Spiel emotional, es war ein trauriger Moment. Ich habe mir Gedanken gemacht und war mit Hansi Flick im Austausch", erklärte Müller am Montag auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Trainingslagers in Katar. Solange er Profi-Fußballer sei, stehe er immer der Nationalmannschaft zur Verfügung, wischte der Routinier jegliche Zweifel vom Tisch.

Müller zur Stelle, wenn Flick ihn braucht

In der Offensive hat Bundestrainer Hansi Flick viele Optionen, das weiß auch Thomas Müller. Er sei "aber absolut zur Stelle, wenn der Trainer mich braucht." 2024 steht die Heim-Europameisterschaft an. Das Eröffnungsspiel findet in München statt.

Das erneute Scheitern in der Gruppenphase hat der Offensivmann abgehakt, auch Frau Lisa hatte daran ihren Anteil: "Ich habe ein gutes Umfeld. 'Zuckerbrot und Peitsche' gibt es auch bei mir zuhause. Meine Frau bringt mich immer auch gut in die Spur zurück. Zu viel Trübsalblasen wird da nicht geduldet", gab er auf der Pressekonferenz am Montag einen kleinen Einblick in sein Privatleben. Nun gilt sein Fokus aber sowieso dem FC Bayern.

Schwieriges Hinrunden-Ende

Dort war er zuletzt zum Zuschauen verdammt. Eine Erkältung, muskuläre Probleme, Magen-Darm-Grippe und schließlich eine Hüftverletzung sorgten dafür, dass Müller sein letztes Spiel über die vollen 90 Minuten beim Rekordmeister Ende September gegen Leverkusen bestreiten konnte. Es sei für ihn eine schwere Phase gewesen, "weil ich zuschauen musste", so Müller am Montag, der rechtzeitig zur WM wieder fit wurde.

Andere profitierten vom Ausfall des 33-Jährigen: zum Beispiel Top-Talent Jamal Musiala, der die Position hinter der Spitze des Öfteren bekleidete. Auch die restliche Offensive blühte auf. "Für den Verein und die Mannschaft war es eine Super-Phase, wir haben alles gewonnen und tollen Fußball gespielt." Müller musste einsehen, "es hat auch ohne mich funktioniert". Nun hofft er, dass es weiterhin funktioniert, "wenn ich wieder dabei bin".

Der Rücken hält

Der 33-Jährige arbeitet in diesem Trainingslager in Doha hart an seinem Comeback und hat gute Nachrichten: "Dem Rücken geht es gut, insgesamt geht es mir auch körperlich gut bei der Belastung." Nur der Kraftzirkel am Vormittag wirke noch etwas nach. Insgesamt achtet der Nationalspieler mit zunehmendem Alter besser auf seinen Körper.

"Man ist schon länger auf dem Trainingsgelände – man nimmt sich mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Einheiten. Man geht nicht nur zu Physiotherapie, um den Witz der Woche zu erzählen, sondern um sich nachhaltig pflegen zu lassen." Doch damit genug der guten Nachrichten aus Katar, denn die ungeklärte Frage um die Torhüterposition ist weiterhin Thema beim FC Bayern.

Torhüterposition weiterhin Thema

Wer ersetzt Manuel Neuer im Tor der Bayern nach dessen schwerer Verletzung an Weihnachten? Diese Frage ist weiterhin ungeklärt. Die etatmäßige Nummer zwei Sven Ulreich stände bereit. Auf ihn könne sich die Mannschaft verlassen, setzt Müller großes Vertrauen in den Torwart. "Es ist kein einfaches Thema, aber wir werden gerüstet sein und haben absolutes Vertrauen in die Personen, die da sind."

Dass Wunschkandidat Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach kommt, scheint aktuell unwahrscheinlich. Zumindest hatte Sportdirektor Roland Virkus einem möglichen Wechsel einen Riegel vorgeschoben. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Virkus der Rheinischen Post.

Fokus auf die Champions League gegen Paris

Die Transferphase geht noch bis Ende Januar. Es bleibt spannend zu sehen, ob und wen die Bayern bis dahin als Neuer-Ersatz präsentieren können. Eine Woche vorher schon starten die Münchner in die Rückrunde. Am 20. Januar gastiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei RB Leipzig zum ersten Pflichtspiel des Jahres 2023. Am 14. Februar reisen die Bayern in den Prinzenpark zum Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain. "Die Spiele gegen Paris und das Weiterkommen in der Champions League sind natürlich elementar, wie geschichtsträchtig die Saison werden kann", ist sich Müller sicher.