Thomas Müller: Flicks "Phänomen" will zur WM 2022

"Ich will in einem Jahr in der Verfassung sein, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann. Das ist mein Ziel, darauf bin ich fokussiert. Ich muss aber erst einmal in der Verfassung sein", sagte Müller nach dem ersten Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg.

Dort bereitet sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und in Nordmazedonien vor. Mit zwei Siegen könnte die Qualifikation für die WM 2022 in Katar vorzeitig feststehen.

Hansi Flick und das "Phänomen" Müller

Müller, von Ex-Bundestrainer Joachim Löw einst aussortiert, soll dabei natürlich helfen. Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick scheint der Bayernprofi nicht mehr wegzudenken zu sein.

"Thomas ist für mich ein Phänomen", sagt Flick über den Weltmeister von 2014, er bringe der Mannschaft "so unendlich viel". Und dann ein Satz mit Legendenstatus: "So jemanden wie ihn wird es nie wieder geben."

Müller selbst nimmt solche Komplimente mit der gewohnten Mischung aus Humor, Demut und Kampfgeist. "Elf dürfen anfangen, die Regeln haben sich nicht geändert", konterte er Journalistenfragen nach der Aufstellung in den bevorstehenden Länderspielen mit Humor.