Thomas Müller - der letzte echte Bayer beim FC Bayern wird 30

"Müller spielt immer"-Zeit ist passé

Mit dem FC Bayern holte er viele Titel - achtmal Deutscher Meister, fünfmal Pokalsieger und im Jahr 2013 der ganz große Triumph: der Gewinn der Champions League. Müller war für die Erfolge mitverantwortlich. Er war lange als Stammspieler gesetzt. "Müller spielt immer", sagte einst der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal. Diese Zeiten sind mittlerweile vorbei.

Der Raumdeuter

Seine Fähigkeiten als "Raumdeuter" (den Begriff erfand Müller selbst in einem SZ-Interview 2011, er ist mittlerweile sogar fest im englischen Sprachschatz verankert) sind heute aber nicht mehr so gefragt. Mit dem Aus in der Nationalmannschaft nach 100 Länderspieleinsätzen hatte er zu kämpfen. "Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung ... Mats, Jérôme und ich sind immer noch in der Lage, auf Top-Niveau Fußball zu spielen", äußerte sich Müller dazu im März 2019 in den sozialen Netzwerken.

Müller macht "Randale" - aber nur auf dem Platz

Mit der Reservistenrolle beim FC Bayern hingegen scheint er sich langsam anzufreunden. Der 30-Jährige zieht sich nicht in den Schmollwinkel zurück, sondern kämpft um seinen Platz im Team. Auf seiner Offensivposition gibt es mit Serge Gnabry und Philippe Coutinho starke Konkurrenz. Doch dass Trainer Niko Kovac auf den Ex-Weltmeister nach wie vor bauen kann, zeigte Müller zuletzt im Spiel gegen den FSV Mainz 05. Nach seiner Einwechslung für Coutinho bereitete er beim 6:1-Sieg zwei Tore vor. "So ist der Thomas, er kommt rein und macht Randale, macht Wind", sagte damals Niko Kovac.