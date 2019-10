Thomas Müller beim FC Bayern - gehen oder bleiben?

Thomas Müller ist in München unzufrieden: Fünfmal in Folge saß der Weltmeister von 2014 zu Spielbeginn nur auf der Bank. Müller nur noch Ersatzspieler im System von Bayerntrainer Niko Kovac? Der hatte gesagt, dass Müller, wenn Not am Mann sei, seine Minuten bekommen würde, was aber die Diskussion nur zusätzlich verschärfte. Inzwischen hat Kovac zurückgerudert, hat diese Aussage als "Fehler" bezeichnet.

Trotzdem sind die Tage des "Müller spielt immer" beim FC Bayern für den 30-Jährigen gezählt. Der Publikumsliebling der Bayern nur auf der Bank - kann das gut gehen? Wird der ehemalige Nationalspieler beim Rekordmeister bleiben oder den Verein in der Winterpause verlassen?