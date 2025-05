Thomas Müller adelt Kompany: "Seit Guardiola nicht mehr..."

Seit Pep Guardiola hat der FC Bayern München so einige Trainer angestellt - und wieder gefeuert. Ob Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel; keiner konnte sich langfristig in München halten. Aktuell versucht der 39-Jährige Vincent Kompany sein Glück und bekommt von einem, der es wissen muss, ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt: Thomas Müller.

Müller: "Seit Guardiola nicht mehr richtig Klick gemacht"

"Wir sind durch mehrere verschiedene Übergangsphasen gegangen, so fühlt es sich zumindest an. Seit Pep Guardiola hatte es in der Kombination zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr richtig Klick gemacht", sagte Müller im Interview mit bundesliga.com. Unter dem katalanischen Star-Trainer holte der FC Bayern zwar nie die Champions League, doch die Stimmung an der Säbener Straße war ausgesprochen gut und die nationalen Titel kamen scharenweise.

Unter Kompany habe Müller ein ähnliches Gefühl: "Dieses komplett harmonische Bild, das wir diese Saison jetzt wieder gesehen haben, diese Einheit zwischen Trainer, Mannschaft und Verein - das war nie so richtig da", sagte Müller und machte dafür auch die Spielweise des belgischen Trainer verantwortlich: Dessen mutiger Fußball sei "genau das, was Management und Fans bei Bayern sehen wollen. Geradliniger, aktiver Angriffsfußball".

Trotz Triple: Müller spricht von "Reibereien" unter Flick

Selbst unter Hansi Flick, dem eine exzellente Beziehung zu den Spielern nach gesagt wurde und der das Triple nach München holte, sei es nie ganz harmonisch gewesen: "Wir hatten mit Hansi Flick zwar eine sehr erfolgreiche Zeit, aber dabei gab es auch einige Reibereien zwischen dem Trainer und der Vereinsführung", sagte Müller und spielt damit auf die Streitigkeiten zwischen Flick und Hasan Salihamidzic an, die schließlich zum Aus von Flick führten, der nun mit dem FC Barcelona um den Einzug ins Champions-League-Finale kämpft.

Klar ist: Für Müller wird Kompany der letzte Trainer sein, unter dem er beim FC Bayern spielt. Nach 17 Saisons endet die Ära Müller beim deutschen Rekordmeister nach der Klub-WM im Sommer. Auf die Frage, ob seine Brust mit Stolz anschwelle, wenn er an seinen Einfluss auf die 125-jährige Vereinsgeschichte denke, wiegelte Müller, der schon mit zehn Jahren zum FCB stieß, ab: "Wenn man sich das rein mathematisch anschaut, bin ich nur während einem Fünftel der Zeit im Verein gewesen."

Versprechen an die Fans: "Holen uns die Klub-WM"

Bald schon kommt das letzte Spiel von Müller im Trikot des FC Bayern. Am Samstag möchte Müller gegen Leipzig (ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) seinen letzten - den 13. - Meistertitel mit seinem Verein holen. In der Woche darauf steht sein allerletztes Heimspiel an und schließlich das letzte Bundesligaspiel.

Ob er sich schon vorstellen kann, wie es sein wird, das rot-weiße Trikot endgültig abzulegen? "Ich denke schon", sagte Müller. "Ich fühle viel Freude und Dankbarkeit. Wenn ich mich mal schlecht fühle, dann nur irgendwann in der Zukunft, falls es eines Tages alles hochkommt." Ziele hat Müller für seine letzten Spiele beim FC Bayern selbstverständlich. Die Meisterschaft und noch einen weiteren Titel: "Wir holen uns die Klub-WM. Wir werden sie gewinnen. Daumen drücken!"