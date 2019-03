"Eigentlich hatte alles so gut begonnen", meint BR-Sportreporter Thomas Klinger zum Champions-League-Achtelfinalspiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool. Anfangs kam in der Münchner Arena sogar so etwas wie "Anfield-Stimmung aus". Doch spätestens nach dem 1:2 wurde den Münchnern "der Stecker gezogen", sagt Klinger. Bei den Münchnern war aller Mut verloren und das Spiel vorne fand nicht mehr statt.