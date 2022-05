Thomas Kleine ist neuer Trainer der SpVgg Bayreuth

Thomas Kleine heißt der neue Trainer der SpVgg Bayreuth. Damit hat der Verein einen Nachfolger für Timo Rost gefunden, der nach dem Aufstieg in die 3. Liga seinen Abschied verkündet hatte. "Ich habe große Vorfreude, freue mich richtig auf Bayreuth", wird Kleine in einem Schreiben der SpVgg zitiert.

Bayreuths neuer Trainer Kleine mit fränkischer Vergangenheit

Kleine fungierte zuletzt fünf Jahre lang als Co-Trainer bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Als Profi lief der 44-Jährige unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach auf. 2015 beendete er seine aktive Karriere bei der SpVgg Greuther Fürth. Bei den Mittelfranken war Kleine auch als Co-Trainer und Trainer bei den Kleeblättern aktiv.

Nach Spekulationen um seinen Verbbleib hatte Aufstiegstrainer Timo Rost zuletzt bekanntgegeben, den Verein nach fast vier Jahren zu verlassen. Der 43-Jährige unterschrieb inzwischen einen Vertrag beim FC Erzgebirge Aue, der von der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen ist. In der nächsten Saison könnte es also zu einem Wiedersehen zwischen Rost und der SpVgg Bayreuth kommen.