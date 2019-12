Thomas Karstenmaier: "Hansi Flick hatte einfach nur Pech"

Schlechte Chancenauswertung einziger Grund für Niederlagen

Thomas Karstenmaier äußerte sich gegenüber der Moderatorin Julia Scharf erleichtert darüber, dass der FC Bayern nicht schon wieder im April Meister sei, da ihm die Liga zu langweilig geworden sei. Dennoch gebe es in seinen Augen derzeit keinen Grund, sich Sorgen um seinen ehemaligen Verein zu machen. Im Gegenteil, die Stimmung sei gut und letztes Jahr um diese Zeit habe Bayern neun Punkte - statt wie jetzt sieben - Rückstand gehabt. Auch wenn die Gegentore des FC Bayern in letzter Zeit auffällig oft aus Standardsituationen heraus entstanden sind, sieht der ehemalige Fußballprofi die jüngsten Niederlagen gegen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach hauptsächlich in der schlechten Chancenverwertung begründet.

Hansi Flick hatte die letzten Spiele einfach nur Pech. Thomas Karstenmeier

Gleichzeitig sei heuer im Vergleich zu letzter Saison eine höhere Leistungsdichte auf den vorderen Plätzen zu beobachten, weshalb leichte Fehler dieses Jahr härter bestraft werden würden. Dennoch warnte Karstenmeier davor, die beiden Niederlagen überzubewerten.

Kein Problem, aber auch keinen Kontakt mit Hansi Flick

Hans Dorfner und Hansi Flick verbindet eine lange und enge Freundschaft. Die beiden waren nicht nur gemeinsam in der Jugendnationalmannschaft, sie waren auch fünf Jahre zusammen beim FC Bayern und teilten sich sogar ein Zimmer. Derzeit habe Dorfner allerdings keinen Kontakt zum neuen Bayern-Trainer, was er sehr bedauere.

Zu viel Harmonie ist auch nicht gut. Hans Dorfner

Flick sei ein sehr netter und zuvorkommender Mensch. "Fast ein bisschen zu harmonisch", kritisierte Dorfner im Interview. Denn ein Trainer müsse auch durchgreifen können und Entscheidungen fällen, die dem ein oder anderen Spieler nicht gefallen.

Dies betreffe auch die Aufstellung, die beispielsweise im Bezug auf die Positionierung von Joshua Kimmich diskutiert wurde. Ein Trainer müsse in der Lage sein, die Spieler zur richtigen Zeit auf der richtigen Position einsetzen zu können. Schließlich sei niemand näher an der Mannschaft, als der Trainer, un dürfe sich dann auch nicht beeinflussen lassen.

Höherer Druck auf Spieler als früher

Dorfner beklakte im Interview auch den enormen Druck, der mittlerweile immer früher auf den Schultern junger Fußballtalente lastet. Serge Gnabry übernimmt demnächst die Patenschaft für seine Fußballschule. Sein oberstes Ziel: Die Spieler sollen den Spaß am Fußballspielen behalten. Er selbst erinnert sich gerne an seine Profikarriere zurück. Die schönsten Spiele seien die internationalen Begegnungen in der Championsleagute gewesen, aber auch die die dreimalige Deutsche Meisterschaft werde er nie vergessen. Heute jedoch würde er wegen der ständigen medialen Aufmerksamkeit durch das Internet und Social Media-Plattformen mit niemandem mehr tauschen wollen.