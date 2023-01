Thomas Dreßen: "Meine Frau und ich erwarten Nachwuchs"

Eigentlich war "Blickpunkt Sport" schon vorbei, doch Skirennläufer Thomas Dreßen hatte zum Ende der Sendung noch ein wichtiges Anliegen: "Die schönste Nachricht ist: Meine Frau und ich erwarten Nachwuchs. Im Sommer ist es soweit. Das ist eigentlich mit das Schönste, worauf ich mich brutal freue", verkündete der Mittenwalder live im BR Fernsehen die erfreulichen Baby-News. Für Dreßen ist es privates Glück nach einer sportlich schwierigen Phase.

Dreßen selbstkritisch: "Muss es auf die Kette kriegen"

Kurz vor Weihnachten verletzte sich Dreßen am Oberschenkel. In Wengen am vergangenen Wochenende kehrte er zurück auf die Piste. Die Blessur war aber vergleichsweise harmlos, wenn man einen Blick in Dreßens Krankenakte wirft. Dort steht ein Kreuzbandriss und eine Hüftverletzung. Zweieinhalb Jahre musste Dreßen pausieren. An den Erfolg vor seiner Verletzung möchte der 29-Jährige natürlich wieder anknüpfen.

"Bei meinem ersten Comeback war ich ja sehr erfolgreich mit drei Siegen in der ersten Saison nach der Kreuzbandverletzung." Der Ehrgeiz und der Gedanke "du musst es doch auf die Kette kriegen, dass du mal einen Lauf als ganzes runterbringst, wie du es eigentlich kannst" beschäftigen ihn oft. Die Situation sei "extrem schwer" für ihn, verrät er ihn Blickpunkt Sport. "Ich will schauen, dass ich wieder vorne mitfahre, das ist mein Ziel."

Dreßen muss Belastung noch mehr minimieren

"Jetzt grad fühlt sich alles gut an, aber ich hab am Anfang der Saison schon gemerkt, dass die ganzen Gelenke, ob das jetzt das Knie oder die Hüfte ist, die machen schon nach wie vor immer Probleme." Dreßen möchte das aber nicht als Ausrede gelten lassen. Im BR-Fernsehen gibt der Skirennläufer einen ehrlichen Einblick in seine körperliche Verfassung:

"Ich fahr jetzt auch den Super-G nicht, weil ich keine Lust drauf habe, sondern einfach weil mir vonseiten der Ärzte geraten worden ist, die Belastung noch mehr zu minieren", erzählt der Kitzbühel-Sieger von 2018. "Auf der einen Seite soll man Rennen fahren" und das sei vom Verband auch so gewollt, "dass ich wieder Rennkilometer sammele. Und in der anderen Minute wird dir gesagt, 'du musst weniger Rennen fahren, damit du länger fahren kannst'." Das ist die Zwickmühle, in der er sich befindet.