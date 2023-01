Thomas Dreßen: Skirennen in Dubai sind "absoluter Schwachsinn"

Olympische Winterspiele ohne natürlichen Schnee, asiatische Winterspiele in Saudi Arabien, Slalomrennen in Dubais Einkaufszentrum. Auch wegen solcher Pläne werden derzeit in Politik, Gesellschaft und unter Sportlern die Entwicklungen im Wintersport in Angesicht von Klima- und Energiekrise kontrovers diskutiert. Es geht um die Frage, wie Wintersport in Zukunft funktionieren kann.

Die Antwort ist für Johan Eliasch, Präsident des internationalen Ski-Verbandes (FIS), relativ klar: Expandieren, neue und zahlungskräftige Märkte erschließen - auch wenn dort unter natürlichen Bedingungen nie Wintersport möglich wäre.

Eliasch: Hallen-Rennen "könnten durchaus Potenzial haben"

Ende 2021 fand das erste offizielle FIS-Rennen in Dubai statt. In einer Skihalle, deren längste Piste 400 Meter in die länge und 80 Meter in die Höhe misst. Ein Testlauf auch für Weltcup-Rennen befürchten viele - auch weil Eliasch, früher Geschäftsführer von Sportartikelhersteller Head, auf die Frage zu solchen Plänen damals antwortete: "Indoor-Ski-Events könnten durchaus Potenzial haben, vor allem über den Sommer hinweg."

"Absoluter Schwachsinn" - Dreßen kritisiert Dubai-Pläne

Für Skirennfahrer Thomas Dreßen wäre das eine Entwicklung in die falsche Richtung. Der Speedspezialist vom SC Mittenwald, der in seiner Karriere schon fünf Weltcup-Rennen gewinnen konnte und in dieser Saison nach mehreren schweren Verletzungen sein Comeback gibt, erklärte in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen: "Dass darüber diskutiert wird, in Dubai ein Skirennen zu machen, finde ich absoluten Schwachsinn."

Generell zeigte er sich als Unterstützer von Reformen: "Etwas Neues machen, ist nicht immer falsch. Es ist wichtig, dass man sich überlegt: Wie kann man Sport, wie kann man Wettkämpfe besser machen. Und wie kann man es für die Jugend attraktiver machen, damit die Jugend nicht wegbricht. Damit die Kinder nach wie vor Skifahren lernen wollen."