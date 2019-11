Thomas Dreßen plant Comeback im Ski-alpin-Weltcup

"Stand heute habe ich vor, das Rennen zu fahren - vorausgesetzt die Trainings verlaufen nach Plan. Wir haben ja drei Trainings und damit genug Zeit, uns an die Strecke heranzutasten", wird Dreßen in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) zitiert. Am Wochenende stehen im kanadischen Lake Louise die erste Abfahrt und der erste Super-G des Weltcupwinters auf dem Programm.

Der DSV will insgesamt sieben Sportler in die Abfahrt schicken. Neben Dreßen sollen auch Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid, Klaus Brandner und Romed Baumann, Neuzugang vom Österreichischen Skiverband, starten. Das deutsche Team hatte sich zuletzt in Copper Mountain in den USA auf die Rennen vorbereitet. In Lake Louise musste das erste Training allerdings ausfallen. Aufgrund eines Schneesturms herrschte Flugverbot für Rettungshubschrauber, die Athleten mussten pausieren.

Hoffnungsträger Dreßen und Ferstl

Thomas Dreßen hatte sich im November 2018 bei der Abfahrt in Beaver Creek/Colorado schwer am Knie und an der Schulter verletzt. In der Saison 2017/18 hatte Dreßen beim Klassiker auf der "Streif" in Kitzbühel sensationell seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und in Kvitfjell Weltcupsieg Nummer zwei nachgelegt. Mit Dreßen und Ferstl, der in der vergangenen Saison den Super-G in Kitzbühel gewann, hofft der DSV, wieder ein schlagkräftiges Speedteam zu formen.

DSV-Damen in den USA, Rebensburg mit Rückenproblemen

Die DSV-Damen sind am Wochenende in einem Riesenslalom und einem Slalom in Killington (USA) gefordert. Viktoria Rebensburg wird zwar im Riesenslalom starten, räumte davor aber ein, zuletzt intensiver die Speeddisziplinen traininert zu haben. "

Aufgrund von Rückenproblemen musste ich das Training adaptieren, sowohl auf Schnee als auch im Kraftraum. Das ist dann natürlich immer eine Herausforderung. Aber mittlerweile habe ich den Rücken wieder in den Griff bekommen und muss nun schauen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt", so Rebensburg in einer DSV-Mitteilung.