Thomas Dreßen glaubt an 50:50 Chance für WM-Teilnahme

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Verletzung Thomas Dreßen zu einer längeren Pause zwingt. Der 27-jährige Mittenwalder ist nach einer nicht mehr aufschiebbaren Hüft-OP zur Reha am Tegernsee. "Mit der Hüfte hab ich ja schon seit knapp drei Jahren zu Kämpfen gehabt", so der Speedspezialist in einem Exklusiv-Interview mit Blickpunkt Sport. Mit dem Ergebnis des Eingriffs ist er bislang zufrieden. "Sofort nach der OP waren die Schmerzen weniger als davor und das trotz der OP."

Dreßen hofft schon bald wieder Ski zu fahren

In der Reha muss die angewöhnte Schonhaltung korrigiert und natürlich die Kraft wieder aufgebaut werden. Die Intensität des Trainings wird sich danach ausrichten, wie schnell die Regeneration des betroffenen Bereichs vorangeht. "Je nachdem, wie schnell das Training dann vorwärts geht, schauen wir dann, wann ich wieder auf die Ski darf."

Der Abfahrtssieger von Kitzbühel 2018 hofft, dass es "Ende Januar, Anfang Februar", schon soweit ist. "Dann fang ich wieder an, mit dem Skifahren." Auch mit der WM vor Augen will er sich Zeit lassen. Dreßen setzt darauf, dass man es damit auch langfristig in der Griff bekommt. "Es bringt mir jetzt nichts, wenn man sagt WM,WM,WM. Dann starte ich dort und habe danach wieder extreme Probleme."

Rennen will er "unbedingt nochmal fahren." Einfach als Test, ob es geht, "dass ich dann noch mal sehe, passt die Hüfte oder passt sie eben ned." Der freie Gelenkskörper sei ja noch drin. Die Entscheidung, ob der raus muss, fällt dann "hoffentlich nach Kvitfjell, wenn ich da gefahren bin", strahlt der schnellste DSV-Hoffnungsträger optimistisch. Der Termin für das vorletzte Weltcup-Rennen im norwegischen Kvitfjell ist am 6. März . Die Chancen auf einen WM-Start schätzt Dreßen mittlerweile immerhin schon auf 50:50 ein, nachdem es Anfang Dezember noch unrealistisch für ihn war, überhaupt "an die WM zu denken."