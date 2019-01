Thomas Dreßen: Geduldiges Arbeiten am fernen Comeback

Auf dem verletzten Bein kann er inzwischen wieder stehen. "Wie man sieht, ich habe keine Schmerzen", sagt der Oberbayer. Auch in Bewegung funktioniert es schon wieder.

Training für die Stabilität

Für die Rückkehr in den Leistungssport benötigt es aber mehr: einen gezielten Aufbau, vor allem erst mal die richtige Ansteuerung des Knies. "Wichtig ist in der Phase, eine Stabilität in das Gelenk reinzubringen", sagt der behandelnde Arzt. Deshalb muss Dreßen jetzt sehr viel die Balance trainieren.

"Sport spielt noch gar keine Rolle"

Doch erst, wenn er vom körperlichen wieder komplett überzeugt ist, kann er zurück auf die Rennstrecke. Das geht der 25-Jährige mit viel Geduld in einzelnen Etappen an. "Das Ziel ist jetzt erst einmal wieder zu hundert Prozent gesund werden. Sport spielt jetzt noch gar keine Rolle", sagt der Mittenwalder. Irgendwann in der nächsten Saison will er wieder einsteigen in den Wettkampf, am liebsten natürlich zum Saisonbeginn.

Sturz in Beaver Creek

Dreßen hatte sich bei der Abfahrt von Beaver Creek in den USA bei einem Sturz die schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Sein WM-Winter war damit beendet.