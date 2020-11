Thomas Broich: "Joshua Kimmich ist ein brutaler Ausfall"

Der FC Bayern habe beim 3:2-Sieg im Spitzenduell gegen Borussia Dortmund "mehr Reife gezeigt" und war "in den entscheidenen Situationen abgezockter", erklärte ARD-Fußballexperte Thomas Broich in Blickpunkt Sport. Dennoch war der Sieg nicht so selbstverständlich, taten sich die Bayern doch zeitweise schwer mit dem schnellen Spiel der Dortmunder. "Bundesligisten wie der BVB haben ihre Hausaufgaben gemacht und herausgefunden, wie sie die hohe Viererkette der Bayern knacken können", analysierte der 39-jährige ehemalige Fußballprofi.

Ausfall von Kimmich schwer zu kompensieren

Die Verletzung von Joshua Kimmich sei ein "brutaler Ausfall", so Broich. Der 25-Jährige zeichne sich nicht nur durch seine hervorragende Mentalität aus, auch spielerisch müsse der FC Bayern eine große Lücke füllen. "Joshua wird allein fußballerisch auf vielen Ebenen fehlen", prognostizierte der Fußballexperte. Als "Zweikämpfer, der sofort die Tiefe sucht", strahle er eine enorme Torgefahr aus und habe sich so zum Leistungsträger entwickelt. Durch den Wegfall von Kimmich als "funktionierendes Glied in der Viererkette" könnte der Sommertransfer Marc Roca an Bedeutung gewinnen. Auch die anhaltende Diskussion um die Personalie David Alaba dürfte noch einmal zusätzlich an Brisanz gewinnen, so die Einschätzung von Broich.