FC Bayern: Thiago könnte zeitnah wieder zum Einsatz kommen

Die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstag (15:30 Uhr) laufen beim FC Bayern. Am Mannschaftstraining konnte am Dienstag auch Thiago wieder teilnehmen. Der Spanier hatte aufgrund von muskulären Problemen in den vergangenen drei Spielen gefehlt. Bei der ersten Einheit nach dem Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf konnte Thiago nun wieder über die gesamte knapp 100-minütige Einheit mitwirken.