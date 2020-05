Thiago fehlt den Bayern auch gegen Fortuna Düsseldorf

Nach dem 1:0-Erfolg im Topspiel bei Borussia Dortmund dürfte der Tabellen-16. Düsseldorf für den Rekordmeister auch ohne die Hilfe von Thiago keine allzu große Hürde sein. Als einfach würde Bayern-Coach Hansi Flick die Gäste allerdings nicht einstufen. Denn Düsseldorf hat unter Coach Uwe Rösler nur eines von neun Ligaspielen verloren und würde es nach Flicks Analyse "den Gegnern sehr, sehr schwer machen ein konstruktives Fußballspiel aufzubauen."

Deshalb fordert er einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft, wo jeder "sein Bestes gibt". Zudem will Flick auf dem Feld Spielfreude und eine gute Mentalität sehen. Weil die Mannschaft schwer zu bespielen sei, liege der Fokus auch auf einer stabilen Defensive. Und, dass es gelingt viele Chancen zu kreieren. Denn am Ende will der Rekordmeister auch am Samstag (18.30 Uhr mit Live-Einblendungen in Heute im Stadion) als Sieger vom Platz gehen.

Die Spannung hochhalten

Sieben Punkte Vorsprung haben die Münchner im Rennen um die Meisterschaft schon angehäuft, deshalb beschäftigt Flick auch die Frage, "wie man die Spannung hochhalten kann. Das ist das Entscheidende." Aus den immer noch ungewohnten Bedingungen versuche man das Optimale herauszuziehen. Der Coach hat sich schon an die Spiele ohne Zuschauer gewöhnt und kann dem fehlenden Lärmpegel auch Positives abgewinnen. Die Emotionen fehlen zwar, "aber wenn man etwas rein ruft, kommt es zumindest besser an."

Flick hofft auf baldige Rückkehr von Süle und Coutinho

Erneut nicht dabei ist der angesprochene Thiago, der wegen seiner Adduktorenprobleme zum dritten Mal in Folge fehlen wird. Bei Niklas Süle und Philippe Coutinho hat Flick Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Teamtraining. Das Duo soll helfen, wenn es dann wirklich ums Triple geht.