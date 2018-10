Thiago fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen

Der Verein gab die Diagnose nach einer Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth einen Tag nach dem Pokalspiel in Osnabrück bekannt. Der Spanier habe sich "das vordere Außenband sowie die Gelenkkapsel im rechten Sprunggelenk gerissen", schreiben die Münchner in einer Pressemitteilung. Thiago, mit vollem Namen Thiago Alcântara do Nascimento, müsse "einige Wochen" pausieren. Der Nationalspieler, einer der Lenker im Bayern-Mittelfeld, hatte sich im Pokalspiel verletzt und musste nach 75 Minuten ausgewechselt werden.

"Wir werden immer weniger." FC-Bayern-Trainer Niko Kovac nach dem Pokalspiel gegen den SV Rödinghausen

Den Bayern gehen die Spieler aus

Durch Thiagos Ausfall verschärft sich die Personalsituation bei den Bayern weiter. Die französischen Nationalspieler Corentin Tolisso (Riss Kreuzband und Außenmeniskus) und Kingsley Coman (Riss Syndesmoseband) fallen länger aus. Im Pokalspiel fehlten zudem Jérôme Boateng (Magen-Darm-Virus), Mats Hummels (muskuläre Beschwerden), James Rodríguez (Erkältung) und Arjen Robben (Rückenverletzung). Ersatztorwart Sven Ulreich konnte ebenfalls nicht dabei sein, weil seine Frau ein Kind erwartet.