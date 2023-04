Therapie und Spende: Suspendierung von Fußballprofi aufgehoben

Der suspendierte Fußballprofi Felix Weber wird wieder ins Mannschaftstraining und den Spielbetrieb der SpVgg Bayreuth integriert. Wie der Drittliga-Verein am Montag mitteilt, habe Weber in vereinsinternen Gesprächen sein Fehlverhalten im Rahmen eines Eishockeyspiels offen und ehrlich reflektiert und Konsequenzen gezogen.

Gewalttätige Auseinandersetzung beim Eishockeyspiel

Weber hatte nach einem Eishockeyspiel der Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Crimmitschau Fans der Gästemannschaft provoziert. Anschließend hatte es, nach Angaben der Polizei, eine Auseinandersetzung zwischen Polizeibeamten und Weber gegeben, in deren Verlauf der Fußballprofi Polizisten geschlagen und gewürgt haben soll.

Felix Weber begibt sich in therapeutische Behandlung

Nach Angaben seines Vereins hat sich der Abwehrspieler inzwischen bei beiden Eishockeyvereinen entschuldigt und sich entschieden, je 2.500 Euro an die Clubs zu spenden. Das Geld soll in die aktive Fanarbeit fließen. Außerdem werde sich Weber in therapeutische Behandlung begeben, um die Umstände, die zu seinem Verhalten geführt haben, aufzuarbeiten. "Sich selbst im Nachhinein in einem solchen Zustand zu sehen ist beschämend", so Weber.