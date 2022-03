Testspiel in Amsterdam: "Gradmesser" für die DFB-Elf

"Holland ist für uns ein Gradmesser. Wir wollen den Gegner zu Fehlern zwingen und unser eigenes Spiel aufziehen", sagte Bundestrainer Hansi Flick einen Tag vor dem Testspiel gegen Oranje (Anstoß: Dienstag, 20.45 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter). Dafür kehren drei Stammspieler in die Anfangsformation zurück, die im Test gegen Israel (2:0) teilweise oder ganz draußen saßen.

Seine Mannschaft werde mit einer "zentralen Achse" sehr gut vorbereitet in die Partie gegen den Erzrivalen gehen. Ziel ist nach acht Siegen in acht Partien unter Flick auch in der Johan-Cruyff-Arena ein Erfolg: "Ich habe den Spielern gesagt, dass jeder Sieg, den wir einfahren, uns noch mehr Vertrauen in die eigene Stärke gibt, und das brauchen wir", so Flick.