Testspiel Deutschland gegen Japan live in der Radioreportage

Am 14. Juni 2024 wird die Fußball Europameisterschaft in der Münchner Arena eröffnet. Die deutsche Nationalmannschaft will die enttäuschenden Ergebnisse aus den vergangenen Groß-Turnieren wieder vergessen machen und verändert auftreten. Nun geht die Vorbereitung in die wichtigste Phase: Die neue Saison steht an, Bundestrainer Hansi Flick hat nur noch neun Monate, um den passenden Kader für die EM zu finden. Gegen Testspielgegner Japan soll am Samstag, 9. September, der nächste Schritt gemacht werden. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

BR24Sport überträgt das Länderspiel zwischen Deutschland und Japan live in der Radioreportage. Ebenfalls geht es hier zum Liveticker.

Wieder im DFB-Kader: Thomas Müller

Mit dabei ist auch Thomas Müller. Nach seiner überraschenden Nachnominierung steht der Spieler des FC Bayern erstmals seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar 2022 wieder im Kader der Nationalmannschaft. Nicht nur diese Nominierung lässt Zweifel über den Erfolg des von Flick angekündigten Neuanfang bei der DFB-Elf aufkommen. Ein überzeugender Auftritt gegen Japan wäre wichtig, um der Kritik zu begegnen und die interne Stimmung zu verbessern.