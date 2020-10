Terodde verdirbt Würzburg den Hamburg-Trip

Dietz staubt für mutige Würzburger ab

Die Gäste fanden im Volksparkstadion schnell in die Partie und nervten den HSV von Beginn an mit guter Abwehrarbeit und Mut zum Spiel nach vorn. Der einstige Bundesliga-Dino tat sich dagegen schwer, kreierte kaum Torchancen und kassierte dann sogar in der 40. Minute nach einem Eckball das 0:1. Bei einer Ecke von links übersahen die Hamburger Dominic Baumann am zweiten Pfosten. Der Würzburger wollte eigentlich volley aufs Tor schießen, fabrizierte jedoch einen Querschläger, den Dietz aus kurzer Distanz ins Tor drückte.