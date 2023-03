Ter Stegens Traum: "Nummer eins" nicht nur auf dem Trikot

Mit 30 Jahren trägt Marc-André ter Stegen nun erstmals die Nummer eins auf dem Trikot der Nationalmannschaft. Nach der Verletzung Manuel Neuers scheint der Weg für den Keeper des FC Barcelonas erstmals richtig frei. Der Rückennummer misst er aber zunächst keine allzu große Bedeutung zu: "Ich wurde gefragt, ich habe okay gesagt und damit habe ich die Nummer. Am Ende ist es sowieso immer leistungsbezogen."

Ter Stegen glänzt in Barcelona

Die Leistung ter Stegens beim FC Barcelona spricht für ihn: In 26 Ligaspielen hat er erst neun Gegentore bekommen, davon vier durch Eigentore und Elfmeter. Sein Team hat in der Liga aktuell zwölf Punkte Vorsprung auf Real Madrid und steht vor der ersten Meisterschaft seit 2019. Nach fast elf Jahren in der DFB-Elf trägt er nun zum ersten Mal die Nummer eins auf dem Rücken - es läuft beim 30-jährigen Keeper. "Durch die Verletzung von Manu, der gerade nicht da ist, ist die Situation so wie sie ist. Ich werde versuchen, meine Chance zu nutzen - absolut", erklärt er am Donnerstag.

Mit Manuel Neuer habe er kurz nach dessen Verletzung Kontakt gehabt und ihm alles Gute gewünscht. "Was man halt als Kollege macht. Und man hofft, dass die Regeneration von dieser Verletzung schnell und gut verläuft. Dass er sich aber auch die Zeit nimmt, die er braucht, um hundert Prozent fit zu werden."

Zeit sich zu beweisen

Mindestens die restliche Saison wird Manuel Neuer noch ausfallen. Ter Stegen hat also Zeit, um seinen Anspruch auf den Stammplatz im Tor zu unterstreichen: "Wir (ter Stegen und Flick, d. Red.) haben jetzt noch nicht gesprochen, aber das war auch nicht notwendig. Wir haben den Fokus jetzt auf dem Team und dass sich alle Neuen gut eingliedern."

Diplomatisch in der Torwartfrage gibt sich Mario Götze. "Beide Weltklassetorhüter. Ich habe mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist schwierig zu vergleichen", erklärt der ehemalige Bayern-Spieler. Ter Stegen entgegnet daraufhin schmunzelnd: "Sehr gut gemacht, schön rausgeredet."

Erster Test gegen Peru

In den kommenden Testspielen gegen Peru und Belgien kann ter Stegen seine Stärken aufzeigen und sich dauerhaft für die Nummer eins empfehlen. "Ich habe immer mein Ziel, dementsprechend werde ich alles dafür tun, dass es am Ende des Tages auch darauf hinausläuft", sagt er auf der Pressekonferenz bestimmt. Ob er sein Ziel schon bei der EM 2024 verwirklichen kann, hängt wohl vor allem davon ab, wie schnell und stark Manuel Neuer von seiner Verletzung zurückkommen wird.