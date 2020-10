Tennisprofi Krawietz: Triumph in Paris "ist immer noch surreal"

Der Coburger Kevin Krawietz und sein Kölner Doppelpartner Andreas Mies haben ihren Titel bei den French Open erfolgreich verteidigt. Das Duo setzte sich souverän in zwei Sätzen gegen die US-Open-Sieger Mate Pavic (Kroatien) und Bruno Soares (Brasilien) durch.

Schon der Husarenstreich im Vorjahr war ein Sport-Märchen - zum ersten Mal seit 82 Jahren triumphierte ein deutsches Tandem in Roland Garros. Und nun der erneute Coup auf der roten Asche in der französischen Hauptstadt.

Die Magie von Paris

Obwohl mittlerweile ein paar Stunden seit dem Match verstrichen sind, fühlt sich der Triumph für den 28-jährigen Krawietz "immer noch sehr, sehr unglaublich" an, wie er im Interview mit radioWelt-Moderator Christoph Peerenboom bestätigte.

"Dass wir unseren Titel verteidigen konnten, ist immer noch ein bisschen surreal." Kevin Krawietz

"Das ist ein magischer Ort. Irgendwie passiert immer dort etwas sehr Besonderes für uns", sagte Krawietz über den Turnierort. "Der Bodenbelag kommt uns ein Stück weit entgegen, weil wir früher viel auf Sand gespielt haben und da groß geworden sind. Unsere Spielweise passt zu dem Belag am besten. Aber vielleicht ist es auch die Pariser Luft", erklärte der Oberfranke.

Entscheidend: Gute Kommunikation auf dem Platz

In der gesamten Tennis-Geschichte gelang es nur vier Herren-Doppeln, ihren Titel bei den French Open zu verteidigen. Dass es ausgerechnet die beiden Deutschen geschafft haben, liegt laut Krawietz an der hervorragenden Kommunikation: "Wir spielen jetzt das dritte Jahr miteinander und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen darüber reden, wie wir uns selbst fühlen in den engen Situationen, dass der Partner gegebenenfalls reagieren kann." Natürlich wird laut dem Coburger auf dem Platz neben den Emotionen auch viel über Taktik geredet. Letztlich aber zählt es, die "großen Matches mit einer gewissen Lockerheit" zu nehmen und sie auch zu "genießen".

"Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind in den kniffligen Situationen - wenn der eine ein bisschen nervöser ist als der andere." Kevin Krawietz