17.03.2021, 14:36 Uhr

Tennis: Zverev schlägt wieder beim ATP-Turnier in München auf

Alexander Zverev ist auch in diesem Jahr wieder das Zugpferd beim Tennisturnier am Aumeister in München. Deutschlands bester Tennisspieler gab seine Zusage für die Veranstaltung vom 24. April bei 2. Mai.