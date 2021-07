Tennis: Zverev schlägt Djokovic und hat Olympia-Silber sicher

Alexander Zverev gegen Novak Djokovic, die deutsche Nummer eins gegen den bislang in diesem Jahr überragenden Spieler der Tennis-Szene und Spitzenreiter in der Weltrangliste - das war das erste Halbfinale beim Olympischen Tennisturnier in Tokio.

Nach verschlafenem Beginn lieferte Zverev ab Mitte des zweiten Satzes eine ganz starke Leistung ab. Ein Wutanfall des Weltranglisten-Fünften führte zur Wende, als es gerade so aussah, als würde seine Niederlage im vermeintlichen vorweggenommenen Endspiel kurz bevorstehen.

Kehrtwende nach Wutanfall

Als Zverev mit einem missratenen Netzangriff im zweiten Satz dem serbischen Topfavoriten sein Aufschlagsspiel zum 2:3 überlassen musste, ließ er seinem Ärger Luft und schlug einen Ball aus der Tennis-Arena. Das wirkte aber wie ein Weckkruf.

Zverev gelang zwischenzeitlich eine irre Serie von 12:1-Punkten und der Satzausgleich. Im entscheidenden dritten Durchgang machte der Hamburger gegen den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger und Bronzemedaillengewinner von 2008 so weiter. Er lag sogar mit 4:0 vorn und verwandelte wenig später seinen zweiten Matchball.

"Das ist einer der emotionalsten Siege meiner Karriere. Ich habe jetzt eine Medaille für Deutschland gesichert, das ist ein wahnsinniges Gefühl." Alexander Zverev

Graf bleibt einzige "Golden Slam"-Gewinnerin

Durch seinen Sieg über Djokovic verteidigte Zverev das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Ikone Steffi Graf. Sie bleibt der einzige Tennisprofi, der den sogenannten "Golden Slam" schaffte, den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und der olympischen Goldmedaille in einem Kalenderjahr. Graf gelang dies 1988. Djokovic hat in diesem Jahr bereits die Major-Titel in Melbourne, Paris und Wimbledon geholt.

Erste deutsche Goldmedaille im Herren-Einzel möglich

Im Endspiel am Sonntag kämpft der 24-Jährige gegen Karen Chatschanow um die erste Goldmedaille für den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Männer-Einzel überhaupt. Vor 21 Jahren in Sydney hatte Tommy Haas Silber gewonnen.